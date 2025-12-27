Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області дозволяє переселенцям отримувати стабільну підтримку.

Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області запроваджена для підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується Римо-Католицькою Церквою Конотопа та спрямована на забезпечення продуктовими наборами соціально вразливих категорій населення.

Програма охоплює тимчасових мешканців Конотопської громади. Першочергово допомогу отримують матері-одиначки, багатодітні родини, люди з інвалідністю та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Для участі необхідно заповнити онлайн-форму та надати відомості про життєву ситуацію. Це дозволяє організаторам визначати черговість та справедливо розподіляти ресурси серед найбільш потребуючих.

Продуктові набори видаються виключно особисто за адресою: вулиця Клубна, 72а. Надсилання поштою чи отримання пакетів від імені третіх осіб не передбачене. Працівники Церкви контролюють реєстрацію та консультують відвідувачів, забезпечуючи прозорість процесу.

Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області дозволяє переселенцям отримувати стабільну підтримку, зменшує ризики дефіциту базових продуктів та сприяє ефективному використанню ресурсів громади. Ініціатива працює постійно, охоплюючи нові домогосподарства та підтримуючи тих, хто опинився у складних життєвих умовах.

Мешканців закликають стежити за повідомленнями Церкви, щоб вчасно подати заявку та скористатися доступною підтримкою.

Крім того, в області також можна отримати грошову допомогу. Уряд передбачив, що виплата для більшості нараховується автоматично, а заяву потрібно подавати лише в окремих випадках.

