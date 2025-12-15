В Україні стартувала програма «Зимова підтримка», через яку доступна грошова допомога для ВПО у Сумській області.

Грошова допомога для ВПО у Сумській області дозволяє отримати фінансову підтримку під час зимового періоду 2025/26 року та забезпечити потреби у одязі, взутті і ліках, повідомляє Politeka.

Уряд передбачив, що виплата для більшості нараховується автоматично, а заяву потрібно подавати лише в окремих випадках.

6500 гривень за програмою «Зимова підтримка» надається одноразово. Грошова допомога для ВПО у Сумській області охоплює кілька категорій громадян, серед яких діти під опікою та піклуванням, вихованці дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи.

Крім того, отримати підтримку можуть одинокі пенсіонери, якщо їхній розмір пенсії з урахуванням надбавки на догляд не перевищує 9444 грн, а також діти з малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну підтримку відповідно до чинного порядку.

Важливо пам’ятати, що кошти можна витрачати лише на цільові потреби, зокрема одяг, взуття та ліки, а оплата здійснюється безготівково через спеціальний рахунок.

Для більшості отримувачів виплата надається автоматично. ПФУ до 18 листопада сформував списки осіб, які підпадають під умови, і передав їх до Мінцифри. Після цього користувачі мають отримати повідомлення у застосунку «Дія».

Якщо застосунок не встановлено, інформація надходить телефоном або через електронні сервіси ПФУ. Грошова допомога для ВПО у Сумській області нараховується без додаткових заяв, проте у випадках некоректних даних або технічних труднощів можливе подання заяви до 17 грудня 2025 року через «Дію» або у територіальних органах ПФУ.

