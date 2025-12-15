Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області дає змогу для вразливих груп населення справитись із базовими потребами.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області передбачена через кілька програм у грудні, повідомляє Politeka.

Більшість із них спрямовані на підтримку людей старшого віку, які потребують фінансової підтримки або додаткових соціальних послуг.

Найпершою у списку є субсидія. Якщо людина подає документи до 30 листопада включно, субсидія нараховується з 1 листопада.

Якщо документи подають у грудні, виплата діє з початку того місяця, у якому оформили звернення. Тим, хто вже отримує субсидію, додаткових заяв подавати не потрібно.

Окрім цього, є вікові доплати. У грудні літні люди, яким виповниться 70 років, отримають 300 грн. Тим, хто досягне 75 років, додадуть 456. А якщо людина має 80 років, нарахують 570 гривень.

Серед інших можливостей є й виплата 1000 гривень за програмою "Зимової підтримки". Подати заявку можуть усі українці до 24 грудня 2025 року. Оформлення доступне через Дію або Укрпошту.

Ті, хто отримують пенсію через Укрпошту, отримають 1000 автоматично на спеціальний рахунок. Якщо пенсія надходить на банківський рахунок і людина не користується Дією, можна подати письмову заяву в Укрпошті.

Маломобільні громадяни мають змогу замовити приїзд листоноші за номером 0 800 300 545 і отримати грошову допомогу для пенсіонерів в Київській області вдома.

Також залишається грошова допомога в Київській області у розмірі 6500 для вразливих категорій населення. Пенсіонери можуть отримати ці кошти, якщо мають статус самотніх громадян, яким призначена надбавка на догляд.

Подати документи можна через Дію або Пенсійний фонд. Отримані 6500 потрібно використати протягом 180 днів. Ініціатива орієнтована на тих, кому складно покривати повсякденні витрати.

