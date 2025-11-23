Повышение тарифов на воду в Черкасской области происходит согласно официальным расчетам и обоснованиям предприятия.

Повышение тарифов на воду в Черкасской области вступает в силу 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет администрация КНП «Тальновская многопрофильная больница».

Причиной изменений явился рост себестоимости услуг и потребность покрыть затраты на электроэнергию, материалы и ремонтные работы.

Действующий тариф на централизованное водоснабжение для всех категорий потребителей составляет 30,65 грн. за кубометр с НДС. Плановая цена на 2026 год установлена ​​на уровне 30,78 грн. за кубометр, что соответствует повышению на 0,13 грн. или 0,45%.

Увеличение стоимости связано с изменениями на рынке электроэнергии, необходимостью включения минимальных затрат на ремонт и материалы, а также прогнозом индекса цен производителей на 2026–2028 годы. Расходы на оплату труда остаются на уровне минимальной зарплаты в 2025 году – 8 000 грн.

Замечания и предложения по новым тарифам можно подать с 1 по 16 октября 2025 г. по адресу г. Тальное, ул. Небесной Сотни, 65а, или по электронной почте: talneekonom@gmail.com.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Черкасской области происходит в соответствии с официальными расчетами и обоснованиями предприятия, а подробные данные доступны на сайтах городского совета и больницы.

Несмотря на столь сложную ситуацию, в области объявили и хорошие новости. В частности, жители Черкасской области имеют возможность получить денежную помощь на отопление.

Правительство предусмотрело дополнительную финансовую поддержку для внутренне перемещенных лиц, которые покинули свои дома из-за войны и ныне проживают в разных регионах Украины.

