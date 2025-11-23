График отключения света в Запорожской области на неделю с 24 по 30 ноября позволяет жителям заранее планировать использование электроэнергии.

График отключения света в Запорожской области на неделю с 24 по 30 ноября обнародован для жителей нескольких деревень, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

План предусматривает временные перерывы в снабжении электроэнергией в связи с проведением ремонтных работ на оборудовании и линиях.

24 ноября света не будет с 09:00 до 17:00 в селах Лысогорка (ул. Дружбы, Молодежная, Солнечная, Центральная) и Петропавловка (ул. Ставкова, Центральная). Одновременно ремонт запланирован в Солнечном на улицах Вавилова, Лугова, Мира и Таврической.

25-го выключения коснется Умования (ул. Лесная, Парамонова) и Веселого (ул. Центральная, Извилистая), а также продолжатся работы на электросетях Широкого (ул. Цветущая, Космическая, Маракулова). Здесь ограничения будут введены на период 09:00 –17:00.

26 числа плановые отключения предусмотрены во Владимировском (ул. 8 Марта, Бегенова, Кошевого, Молодежная, Первомайская, Стадионная, Шикунова, Школьная), Приднепровском (ул. Набережная) и Умовцы (ул. Голяткина, Шевченко, Школьная). Не будет электричества тоже в период 09:00 –17:00.

27 числа без электроснабжения останутся Николай-Поле (ул. Центральная) и Лежин (ул. Полева, Шевченко) с 09:00 до 17:00.

28 числа в Отрадном работы будут выполняться в две смены — 09:00–11:00 и 14:00–16:00, охватывая большинство улиц села: Свободная, Владимира Сташенко, Горького, Запорожский спуск, Меркулова, Мира, Молодежная, Набережная, Александра Нестерука, Александра Нестерука Фестивальная, Счастливая, Яблоневая и пер. Больничный.

Также 28 ноября ремонт запланирован в Натальевке (ул. Высоковольтная, Молодежная, Украинская) с 09:00 до 16:00.

