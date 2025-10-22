Дефіцит продуктів у Запоріжжі відразу позначився на полицях магазинів і роздрібних цінах, повідомляє Politeka.

Врожай меду по всій країні у 2025 році склав лише 25-35% від середньоврожайного, тому склався деякий дефіцит цього продукту у Запоріжжі. Все через те, що меду вистачить лише для внутрішнього споживання.

Це створює серйозне навантаження на місцевий ринок і змушує пасічників, торговельні мережі та дрібних продавців шукати баланс між обмеженою пропозицією та попитом, що постійно росте.

Голова ради директорів "Пасіка 21" Сергій Шаронін проінформував, що головними оптовими покупцями меду залишаються експортери.

Вони скуповують близько трьох чвертей врожаю і саме вони формують оптову ціну. І важливо зазначити, що вона практично не залежить від наявності меду в Україні.

Саме тому внутрішній ринок страждає від дефіциту продуктів, зокрема меду, у Запоріжжі. Магазини не завжди встигають підлаштуватися під зміни оптових розцінок, і покупці можуть стикатися з відсутністю товару на полицях.

Ще одним каналом постачання є фасувальники, які реалізують продукцію через роздрібні мережі під власним брендом або брендом супермаркетів.

Проте частка товарів, що потрапляє до супермаркетів, складає лише 3-4% від врожаю, тому його наявність у продажу не впливає на оптову вартість і часто не відображає реальну ринкову ситуацію. Через це даний товар може зникати з полиць навіть тоді, коли його оптова вартість підвищується.

