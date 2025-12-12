ДТЕК попереджає, що в деяких населених пунктах Київської області в суботу, 13 грудня 2025 року, діятимуть додаткові графіки відключення світла.

У Київській області 13 грудня 2025 року знову діятимуть стабілізаційні знеструмлення, а в деяких населених пунктах ще й додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

Ці обмеження будуть повʼязані з проведенням планових профілактично-ремонтних робіт в електричних мережах, які мають підвищити стабільність електропостачання в регіоні та захистити від можливих аварій.

За даними спеціалістів ДТЕК, спеціальні графіки відключення світла на час проведення профілактичних робіт будуть застосовувати на території Великодимерської селищної громади, повідомляє Politeka.

Тому 13 грудня орієнтовно з 9:30 до 15:30 часткове знеструмлення відбудеться в селі Гоголів Київської області, яке торкнеться вулиці Остапа Вишні, Миколи Гоголя, Кладижинська, Котляревського, Черняховського, Чорних Запорожців, провулків Гоголя, Кладижинський, Чорних Запорожців.

Також додаткові графіки відключення світла 13 грудня застосовуватимуть у межах Козинської селищної територіальної громади. У селищі Козин без електроенергії з 8:00 до 18:00 тимчасово залишаться мешканці будинків по вулицях Київська, Затишна, Зоряна, Лугова, Соловʼяненка, Чиженко, Шевченка, Франка, Дамба.

За детальною інформацією щодо тих вулиць, яких торкнуться обмеження електропостачання, а також щодо планових стабілізаційних знеструмлень можна стежити на офіційних сторінках ДТЕК.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.