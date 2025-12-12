Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області спрямована на підтримку найвразливіших категорій населення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області передбачена для жителів однієї з громад регіону та визначених категорій населення, повідомляє Politeka.

Інформація про це опублікована у повідомленні Олександрійської громади.

Внутрішньо переміщені особи, що проживають на території цієї громади, можуть отримати одноразову підтримку. Для оформлення необхідно звернутися до управління соціального захисту населення.

Право на виплату мають багатодітні родини, особи з інвалідністю І чи ІІ групи та громадяни, яким виповнилося 80 років. Надання фінансової допомоги відбувається один раз на рік, незалежно від того, які пенсії чи соціальні виплати вже отримує родина або окрема особа. Єдиний виняток стосується тих, хто перебуває на повному державному забезпеченні.

Розмір допомоги складає 3 000 гривень. Така ж сума передбачена і для людей з інвалідністю, і для громадян похилого віку від 80 років, а також для кожного члена багатодітної сім’ї.

Щоб оформити виплату, слід подати письмову заяву, копію паспорта, ідентифікаційного коду, довідку про облік ВПО та реквізити банківського рахунку з номером IBAN. Додатково: людям з інвалідністю необхідний витяг з рішення МСЕК чи копія довідки, а також посвідчення. Багатодітним потрібні копії свідоцтв про народження дітей до 14 років і посвідчення батьків та дітей.

Звертатися слід до управління соціального захисту населення за адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 109, кабінети №5 або №15.

