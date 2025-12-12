Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: вдарило по гаманцях місцевих жителів, тож розповіжаємо деталі.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області зачепило широкий перелік споживачів, зокрема приватні домогосподарства та бюджетні установи, повідомляє Politeka.

Як пояснили на офіційному сайті "Лубнитеплоенерго", підвищення тарифів на опалення в Полтавській областіварті відбулося у зв’язку з підвищенням цін на виробництво, транспортування та постачання ресурсів.

Фахівці підприємства провели оновлені розрахунки, які засвідчили суттєве зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів.

Зокрема, вартість природного газу для населення становить близько 6183 грн за тисячу кубометрів, а для бюджетних організацій і інших категорій споживачів - понад 13 тисяч.

Додаткові витрати на транспортування та розподіл ще більше збільшують собівартість теплової енергії. Паралельно зростає і ціна електроенергії, середня вартість кіловат-години за останні пів року перевищила 8 гривень, що вплинуло на кінцеву ціну тепла.

У результаті, підвищення тарифів на опалення в Лубнах Полтавської області для населення досягло майже 192%, а для бюджетних установ - близько 25%.

Одночасно, дорожчають послуги водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині, що також впливає на підсумкову вартість теплової енергії.

Таким чином, комплексне зростання витрат на блакитне паливо, електроенергію та утримання інфраструктури стало безпосередньою причиною оновлення тарифної політики. Тож, з огляду на ситуацію, місцевим доводиться платити більше, ніж раніше.

