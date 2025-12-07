Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Одеській області дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Одеській області передбачає тимчасові перебої у кількох громадах через планові профілактичні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у компанії "ДТЕК Одеські електромережі".

У Василівській громаді електропостачання призупинять 8 грудня з 08:00 до 20:00 у селах Калчева та Голиця. Світло не буде подаватися на вулицях Бундєва Мінко, Касапська, Лісова, Миру, Молодіжна, Пушкіна, Садова, Спортивна, Степова, Центральна, Чкалова, Шкільна, а також у провулку Бессарабському. У Голиця роботи охоплять вулиці Виноградна, Зелена, Кара Маринська, Річкова, Степова і Шкільна.

9 грудня знеструмлення торкнеться Великобуялицької громади. Планові роботи відбудуться з 08:00 до 17:00 у селах Великий Буялик та Улянівка. На цей час світла не буде на вулицях Базарна, Болгарська, Комарова, Перша, Преображенська, Степова, Успенська, Христо Ботева, Шкільна, Яні, проспекті Миру, а також на вулицях Франка Івана та Шевченка.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня у Одеській області дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися: зарядити телефони та павербанки, перевірити ліхтарики, а також вимкнути побутові прилади, щоб уникнути пошкоджень. Актуальні зміни або аварійні ситуації публікують на офіційному сайті енергокомпанії.

Плануйте користування кухонною технікою та електроприладами так, щоб вони не зазнали перепадів напруги.

Корисно також підготувати запас води та продуктів, які не потребують холодильника, і продумати, як забезпечити комфорт дітей та літніх людей.

