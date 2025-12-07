График отключения света в неделю с 8 по 14 декабря в Одесской области позволяет жителям заранее подготовиться.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Одесской области предусматривает временные перебои в нескольких общинах из-за плановых профилактических работ на электросетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в компании "ДТЭК Одесские электросети".

В Васильевской общине электроснабжение будет приостановлено 8 декабря с 08:00 до 20:00 в селах Калчева и Голица. Свет не будет подаваться на улицах Бундева Минко, Касапская, Лесная, Мира, Молодежная, Пушкина, Садовая, Спортивная, Степная, Центральная, Чкалова, Школьная, а также в Бессарабском переулке. В Голице работы охватят улицы Виноградная, Зеленая, Кара Маринская, Речная, Степная и Школьная.

9 декабря обесточивание коснется Великобуялицкой общины. Плановые работы состоятся с 08:00 до 17:00 в селах Большой Буялык и Ульяновка. В это время света не будет на улицах Базарная, Болгарская, Комарова, Первая, Преображенская, Степная, Успенская, Христо Ботева, Школьная, Яни, проспекте Мира, а также на улицах Франко Ивана и Шевченко.

График отключения света на неделю с 8 по 14 декабря в Одесской области позволяет жителям заранее подготовиться: зарядить телефоны и павербанки, проверить фонарики, а также отключить бытовые приборы во избежание повреждений. Актуальные изменения или аварийные ситуации публикуются на официальном сайте энергокомпании.

Планируйте пользование кухонной техникой и электроприборами так, чтобы они не подверглись перепадам напряжения.

Полезно также подготовить запас воды и продуктов, не требующих холодильника, и продумать, как обеспечить комфорт детей и пожилых людей.

