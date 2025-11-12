Предоставляется временное бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе и питание для украинцев, оставшихся без крова.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляет благотворительный фонд «Шлях до Дому», однако это не вся поддержка, которую могут получить переселенцы, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Одесский благотворительный фонд «Путь к Дому» предоставляет временное бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе и питание для украинцев, оставшихся без крова из-за боевых действий и оккупации в регионах Украины.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляется прежде всего женщинам с детьми и семьям. Одинокие мужчины не могут воспользоваться услугами фонда. Центр расположен по адресу: г. Одесса, Софиевская улица, 10. Срок пребывания в центре варьируется от одного до тридцати дней.

Кроме предоставления жилья организация обеспечивает гостей необходимыми вещами, горячим питанием, психологической поддержкой, медицинским осмотром и лекарствами по необходимости, а также уходом за детьми. Дети могут участвовать в творческих и развивающих занятиях, что способствует их развитию и адаптации.

Организация также организует эвакуацию женщин, детей и семей из городов Николаев и Очаков, а по необходимости и из других населенных пунктов в направлении Одессы.

Для тех, кто планирует пересечь границу с Молдовой через пункт Паланка, фонд предоставляет бесплатный трансфер для женщин и детей. Автобусы отправляются примерно дважды в неделю после формирования группы. Посадка производится по предварительно составленным спискам.

Предоставляется сопровождение мигрантов за пределами Украины. Программа фонда направлена ​​на обеспечение безопасного и комфортного пребывания переселенцев и беженцев, а также поддержку их адаптации во время переезда.

