Подорожчання продуктів у Запоріжжі торкається не лише преміальних товарів, а й базових продуктів першої необхідності.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі продовжує відчутно позначатися на витратах домогосподарств, повідомляє Politeka.

Найбільше зміни торкнулися овочів, молочних виробів та круп, що створює суттєве навантаження на сімейний бюджет.

За останній місяць середня ціна жовтого болгарського перцю піднялася до 245,28 грн за кілограм. У різних мережах вона коливалася від 189 гривень у Novus до 332,10 у Megamarket. У листопаді показники були значно нижчі — близько 193,50, тож зростання склало майже 46 гривень.

Молочні продукти також демонструють подорожчання. Кисломолочний сир «Простонаше» 9% вагою 300 г нині коштує в середньому 99,70 грн, що на 7,30 грн більше, ніж у листопаді. У магазинах ціна варіюється від 95,99 у Novus до 105,40 у Megamarket.

Серед круп найбільше зросли розцінки на пшоно. Середня вартість складає 32,87 грн за кілограм, тоді як у листопаді вона становила 29,79. Найдешевше зерно пропонує Megamarket — 32,20, найдорожче — Auchan — 33,90.

Експерти пояснюють підвищення вартості комплексом факторів: збільшення ціни енергоносіїв, підвищення транспортних витрат, сезонні коливання пропозиції та девальвація національної валюти. Через це подорожчання продуктів у Запоріжжі торкається не лише преміальних товарів, а й базових продуктів першої необхідності.

Мешканцям радять планувати покупки заздалегідь, відстежувати акційні пропозиції та купувати овочі або крупи оптом для економії. Також варто звертати увагу на локальні ринки, де ціни часто нижчі, а якість продукції залишається стабільною.

Подорожчання помітно впливає на щоденні витрати, особливо для сімей із малим доходом, тому своєчасне планування бюджету стає ключовим для збереження фінансової стабільності.

