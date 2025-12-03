Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє людям старшого віку залишатися активними.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує різноманітні вакансії з офіційним оформленням та стабільною оплатою, повідомляє Politeka.

Онлайн-платформа work.ua збирає пропозиції для людей старшого віку, охоплюючи різні професійні сфери — від творчих і сервісних до технічних.

Серед актуальних вакансій є монтажер відео для громадської організації. Заробітна плата становить 19 960 грн до сплати податків, графік — гібридний. Вимоги включають досвід роботи щонайменше рік, знання Adobe Premiere Pro та After Effects, базову кольорокорекцію і розуміння алгоритмів YouTube. Основні обов’язки — монтаж телевізійних сюжетів, створення графіки та підготовка матеріалів для онлайн-платформ.

Ще одна пропозиція — швейцар у Центрі дозвілля дітей і підлітків Вознесенівського району. Оплата коливається від 4 до 5 тисяч гривень. Досвід не обов’язковий, завдання включають контроль доступу, зустріч гостей, забезпечення безпеки та допомогу у повсякденних справах.

Технічний напрямок пропонує вакансію електромонтера підстанції із зарплатою 12 194 грн. Кандидат повинен мати мінімум два роки досвіду та групу допуску III–IV з електробезпеки. Робота включає обслуговування обладнання, ремонт, профілактичні перевірки, заміну та налаштування елементів систем, ведення документації та дотримання стандартів безпеки.

Загалом робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє людям старшого віку залишатися активними, розвивати професійні навички та забезпечувати стабільний дохід. Багато вакансій передбачають навчання на місці та підтримку наставника, що допомагає легко адаптуватися до нових обов’язків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: які базові товари злетіли у вартості.

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі: коли запрацюють батареї у будинках.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як зміняться ціни на базовий товар.