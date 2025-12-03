Работа для пенсионеров в Запорожье предлагает различные вакансии с официальным оформлением и стабильной оплатой, сообщает Politeka.

Онлайн-платформа work.ua собирает предложения для людей постарше, охватывая различные профессиональные сферы - от творческих и сервисных до технических.

Среди актуальных вакансий есть монтажер видео для общественной организации. Заработная плата составляет 19 960 грн до уплаты налогов, график – гибридный. Требования включают в себя опыт работы по меньшей мере год, знание Adobe Premiere Pro и After Effects, базовую цветокоррекцию и понимание алгоритмов YouTube. Основные обязанности – монтаж телевизионных сюжетов, создание графики и подготовка материалов для онлайн-платформ.

Еще одно предложение – швейцар в Центре досуга детей и подростков Вознесеновского района. Оплата колеблется от 4 до 5 тысяч гривен. Опыт не обязателен, задачи включают контроль доступа, встречу гостей, обеспечение безопасности и помощь в повседневных делах.

Техническое направление предлагает вакансию подстанции с зарплатой 12 194 грн. Кандидат должен иметь минимум два года опыта и группу допуска III–IV по электробезопасности. Работа включает обслуживание оборудования, ремонт, профилактические проверки, замену и настройку элементов систем, ведение документации и соблюдение стандартов безопасности.

В целом работа для пенсионеров в Запорожье позволяет людям постарше оставаться активными, развивать профессиональные навыки и обеспечивать стабильный доход. Многие вакансии предусматривают обучение на месте и поддержку наставника, что помогает легко адаптироваться к новым обязанностям.

