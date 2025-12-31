Кроме бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области можно получить и другие виды гуманитарной поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляются гуманитарной организацией "Гостиная Хата", однако только украинцам уязвимых категорий, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке .

Отмечается, что центр предоставляет всего 50 продуктовых наборов в день. Приоритет предоставляется вновь прибывшим переселенцам. Гуманитарная помощь новоприбывшим выдается раз в месяц в течение первых 3-х месяцев.

Другие категории, которые могут получить набор (1 раз в 2 месяца):

Матери, которые самостоятельно воспитывают детей (при предъявлении справки).

Семья, в которой есть беременная женщина.

Пенсионеры (70+), проживающие сами.

Семья, состоящая из двух пенсионеров (70+).

Одинокие люди с инвалидностью 1 и 2 группы.

Многодетные семьи.

ВПЛ из Херсона могут получить продуктовые наборы раз в 2 месяца в нашем центре или в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе». Получение помощи в одном из центров не позволяет получить ее в другом раньше, чем через 2 месяца.

Кроме бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области можно получить и другие виды гуманитарной поддержки. В частности, детское питание предоставляется раз в месяц. Кроме того, все нуждающиеся в ВПЛ могут получить помощь в виде детских и взрослых подгузников, средств гигиены, медицинского оборудования и необходимых медикаментов.

В центре отмечают, что оказание помощи осуществляется исключительно для внутренне перемещенных лиц, прибывших с территорий, где продолжаются активные боевые действия, и зарегистрированы в период с 2022 по 2025 годы. Такая поддержка направлена ​​на обеспечение базовых потребностей, улучшение условий жизни и необходимую помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

