Подорожание продуктов в Одесской области может стать новой проблемой для местных жителей, которые и так устали от неблагоприятной экономической ситуации в стране.

Эксперты предупреждают о существенном подорожании продуктов в Одесской области из-за продолжительных отключений электроэнергии, сообщает Politeka.

Прогноз подорожания продуктов в Одесской области предусматривает возможное увеличение стоимости молочных изделий и мяса, нуждающихся в постоянном охлаждении. Это подчеркивают аналитики аграрного сектора.

По словам специалистов, подорожание продуктов в Одесской области состоится, прежде всего, из-за необходимости поддержания температурного режима в холодильниках и хранилищах для мяса и молочной продукции.

Экономические эксперты отмечают, что цены на картофель останутся почти стабильными, потому что этот овощ менее зависим от электроэнергии и его можно хранить без постоянного подключения к генераторам.

Только несколько гривен могут измениться в стоимости, которая практически не отразится на потребителях, подчеркивают аналитики.

Таким образом, повышение цен будет заметно прежде всего для тех товаров, которые нуждаются в холоде, а для овощей и корнеплодов ситуация останется стабильной благодаря импорту и открытым границам.

Эксперты обращают внимание, что рост стоимости базовых товаров произойдет в контексте потенциального повторения кризисных ситуаций в энергетике, подобных событиям 2022 года.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар отмечает, что в этом году враг имеет больше средств поражения и применяет другие тактики, что увеличивает риск масштабных отключений электричества. Это оказывает непосредственное влияние на логистику хранения продукции и ее себестоимость.

По мнению специалистов, больше вырастут ценники на сметану, сливки, сыр, масло и полутвердые сыры. Для овощей и фруктов ситуация значительно лучше, ведь их активно импортируют и хранят в хранилищах, что позволяет сохранить некоторую стабильность.

