Энергетики предупредили о дополнительных графиках отключения света, которые будут применяться в Харьковской области 12 декабря 2025 года.

В пятницу, 12 декабря 2025, в связи с плановыми ремонтными работами в электросетях в Харьковской области будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света в Харьковской области 12 декабря коснутся Люботинской городской территориальной общины По данным энергетиков, ориентировочно с 9:00 до 16:00 без электроэнергии останутся жители Люботина, проживающие по следующим адресам:

ул. Всеволода Нестайко, дом. 8, 12, 18, 22, 24, 25А, 26-33, 34/100, 35, 37, 37/98;

ул. Ревчанская, 4, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90А, 91, 93, 94, 95/2, 96, 97, 97А, 99, 101, 103 111, 113, 124;

пер.. Караванский, 1, 1Д, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28/5;

пер. Ревчанский, 1А, 3, 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 3А, 15, 17, 19, 21;

пер. Хуторской, 1, 3, 5, 9.

также дополнительные графики отключения света в Харьковской области 12 декабря будут действовать в пределах Богодуховского района, сообщает Politeka. Ограничения будут действовать примерно с 9 до 16 часов частично в следующих населенных пунктах:

Дмитровка (ул. Тараса Шевченко);

Зарябинка (Заречная, Школьная, Счастья);

Горбановка (Горбановская);

Матвеевка (Горбановская).

Вышеуказанные ограничения будут действовать дополнительно к плановым стабилизационным обесточениям.

