Следует заранее позаботиться о зарядке приборов во время графика отключения света в Запорожье на 12 декабря.

В связи с ремонтными работами, которые проведут энергетики 12 декабря в Запорожье, будут действовать графики плановых отключений света, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

Как пояснили в компании, в этот день специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения.

С 09:00 до 15:00 (в течение шести часов) свет будут выключаться по ряду указанных адресов:

Высотна: 1-23, 2-22

Владимира Мономаха (Александра Невского): 2-16

Гончара: 14, 19-37, 32-52

Политехнична: 3-11, 4-10

Учытельська: 111-117, 112-122

Также в период с 10:00 до 16:00 запланированы дополнительные ремонтные работы, в рамках которых будут обесточены отдельные улицы города.

Билоцеркивська (Бєлгородська): 19, 3-17, 21, 23

Друкарська: 41-73, 42-74, 74

Електрычна: 140а, 142а, 144, 144а

Жытомырська: 82-114, 87-119

Зеленого Клыну (Амурська): 41-73, 42-74

Машынна: 125-163, 132, 134-170, 165-175, 177, 172-204, 179-219

Основна: 40, 42-96, 41-95

Прыяружна: 62-100, 95-127

Радиальна: 2-14

Театральна: 15, 15а, 17, 19, 25-33

Шамотна: 7, 9, 8, 1

Шахматна: 1-13, 2-16

Шламова: 52, 54, 60-82

Кроме того, еще один блок отключений продлится с 10:00 до 16:00 по адресам, обнародованным на официальном сайте энергокомпании:

Заречна: 9, 11, 11а

Каховська: 102

Петера Дика (Огарева): 12

Червона рута (Бестужева): 1–17, 19а, 2а–12, 16–36, 40

пров. Ранкова (ул. Багратиона): 5–13, 4–18, 2(1)

Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть возможные задержки в работе бытовых процессов в течение этих часов.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».

