Варто заздалегідь подбати про заряджання приладів під час графіку відключення світла в Запоріжжі на 12 грудня.

У зв’язку з ремонтними роботами, які енергетики проведуть 12 грудня у Запоріжжі, діятимуть графіки планових відключень світла, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

Як пояснили в компанії, цього дня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання.

З 09:00 до 15:00 (протягом шести годин) світло вимикатимуть за низкою визначених адрес:

Висотна: 1-23, 2-22

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 2-16

Гончара: 14, 19-37, 32-52

Політехнічна: 3-11, 4-10

Учительська: 111-117, 112-122

Також у період із 10:00 до 16:00 заплановані додаткові ремонтні роботи, у межах яких буде знеструмлено окремі вулиці міста.

Білоцерківська (Бєлгородська): 19, 3-17, 21, 23

Друкарська: 41-73, 42-74, 74

Електрична: 140а, 142а, 144, 144а

Житомирська: 82-114, 87-119

Зеленого Клину (Амурська): 41-73, 42-74

Машинна: 125-163, 132, 134-170, 165-175, 177, 172-204, 179-219

Основна: 40, 42-96, 41-95

Прияружна: 62-100, 95-127

Радіальна: 2-14

Театральна: 15, 15а, 17, 19, 25-33

Шамотна: 7, 9, 8, 1

Шахматна: 1-13, 2-16

Шламова: 52, 54, 60-82

Крім того, ще один блок відключень триватиме з 10:00 до 16:00 на адресах, оприлюднених на офіційному сайті енергокомпанії:

Зарічна: 9, 11, 11а

Каховська: 102

Петера Діка (Огарьова): 12

Червоної рути (Бестужева): 1–17, 19а, 2а–12, 16–36, 40

пров. Ранковий (вул. Багратіона): 5–13, 4–18, 2(1)

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати можливі затримки в роботі побутових процесів упродовж цих годин.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

