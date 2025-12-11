Грошова допомога в Одеській області покликана забезпечити базові потреби та мінімізувати витрати у період холодів.

Грошова допомога в Одеській області цього сезону стала доступною для кількох категорій населення, повідомляють місцеві органи соціального захисту, повідомляє Politeka.

Програма передбачає одноразову виплату, спрямовану на придбання медикаментів та підготовку житла до зимових умов.

Розмір допомоги становить 6,5 тисячі гривень. Користуватися нею можуть пенсіонери, особи з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, діти під опікою та переселенці першої категорії. Перелік сформували так, щоб охопити найбільш уразливі групи населення.

Подати заявку можна через територіальний підрозділ Пенсійного фонду. Необхідно надати реквізити банківського рахунку та пакет документів для внесення до системи. Процедура займає кілька хвилин, що допомагає уникнути довгих черг.

Онлайн-варіант доступний через застосунок «Дія». Користувачі обирають розділ «Зимова підтримка», підтверджують наявність «Дія.Картки» та слідують інструкціям для отримання виплат. Цей метод спрощує процес та економить час заявників.

Грошова допомога в Одеській області покликана забезпечити базові потреби та мінімізувати витрати у період холодів. Фахівці радять подавати заявки завчасно, щоб своєчасно скористатися підтримкою, придбати необхідні медикаменти та підготувати житло до зимових умов.

Місцеві органи соціального захисту наголошують, що програма спрямована на найбільш вразливі категорії населення і має на меті полегшити фінансове навантаження під час сезону похолодання. Експерти також радять слідкувати за оновленнями в електронних сервісах та звертатися до консультаційних центрів у разі питань.

