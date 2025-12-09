Міжнародна гуманітарна організація ERC Україна розпочинає реалізацію програми грошової допомоги на опалювальний сезон у Сумській області, спрямованої передусім для пенсіонерів.

Міжнародна гуманітарна організація ERC Україна оголосила про запуск нової програми грошової допомоги у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій українців на опалювальний сезон, пише Politeka.

Про це розповіли у Естонській раді.

Міжнародна гуманітарна організація ERC Україна розпочинає реалізацію програми грошової допомоги на опалювальний сезон у Сумській області, спрямованої передусім для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення, які постраждали від війни. Ініціатива має на меті допомогти людям підготуватися до холодного періоду року, забезпечивши їх необхідними ресурсами для закупівлі твердого палива або оплати послуг з опалення, що є критично важливим для безпечного та комфортного проживання взимку.

Щоб забезпечити справедливий розподіл допомоги та скерувати її саме тим, хто цього потребує найбільше, ERC застосовує чітко визначені соціально-економічні критерії вразливості.

Відібрані за цими критеріями домогосподарства зможуть отримати одноразову грошову виплату у розмірі 19400 гривень, розраховану на увесь зимовий сезон 2025–2026 років. Така підтримка дозволить людям вчасно підготуватися до зниження температур, придбати необхідне паливо, а також покрити витрати на комунальні послуги, пов’язані з опаленням.

Виплата грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області здійснюватиметься з урахуванням зручності для кожного отримувача. Кошти можна буде одержати через банківський переказ, готівкою у відділеннях банків або на поштових відділеннях. Процес реєстрації організований через місцеві громади та їхні інформаційні ресурси. Крім того, для мешканців віддалених і важкодоступних населених пунктів передбачена можливість онлайн-реєстрації, що дозволяє подати заявку без необхідності особистого візиту.

ERC визначила основні категорії населення, які можуть претендувати на участь у цій програмі. Серед них:

домогосподарства з дітьми, які очолює одинока мати або одинокий батько;

родини, що виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

домогосподарства, у складі яких є діти віком до 2 років;

родини, що складаються переважно з людей похилого віку (60 і більше років);

домогосподарства, де проживають особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями, які потребують постійного догляду.

Усі зазначені критерії вразливості мають бути підтверджені офіційними документами, які засвідчують право на участь у програмі.

Представники ERC підкреслюють, що відповідність одному чи кільком критеріям є обов’язковою умовою для розгляду заявки, однак вона не гарантує автоматичного отримання допомоги. Остаточне рішення ухвалюється після аналізу наданої заявником інформації та спілкування з представниками організації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області: платіжки зростуть не для всіх, хто заплатить більше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: хто з українців має пріоритет у наданні фінансової підтримки.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Сумській області: що відбувається із цінами.