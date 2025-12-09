Международная гуманитарная организация ERC Украина начинает реализацию программы денежной помощи на отопительный сезон в Сумской области, направленной, прежде всего, для пенсионеров.

Об этом рассказали в Эстонском совете.

Международная гуманитарная организация ERC Украина начинает реализацию программы денежной помощи на отопительный сезон в Сумской области, направленной прежде всего для пенсионеров и других уязвимых категорий населения, пострадавших от войны. Инициатива стремится помочь людям подготовиться к холодному периоду года, обеспечив их необходимыми ресурсами для закупки твердого топлива или оплаты услуг по отоплению, что критически важно для безопасного и комфортного проживания зимой.

Чтобы обеспечить справедливое распределение помощи и направить ее именно тем, кто в этом нуждается больше всего, ERC применяет четко определенные социально-экономические критерии уязвимости.

Отобранные по этим критериям домохозяйства смогут получить единовременную денежную выплату в размере 19400 гривен, рассчитанную на весь зимний сезон 2025-2026 годов. Такая поддержка позволит людям вовремя подготовиться к понижению температур, приобрести необходимое топливо, а также покрыть расходы на коммунальные услуги, связанные с отоплением.

Выплата денежной помощи для пенсионеров в Сумской области будет производиться с учетом удобства для каждого получателя. Средства можно получить через банковский перевод, наличными в отделениях банков или на почтовых отделениях. Процесс регистрации организован через местные общины и их информационные ресурсы. Кроме того, для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов предусмотрена возможность онлайн-регистрации, позволяющая подать заявку без личного визита.

ERC определила основные категории населения, которые могут претендовать на участие в этой программе. Среди них:

домохозяйства с детьми, возглавляемыми одинокой матерью или одиноким отцом;

семьи, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

домохозяйства, в составе которых есть дети до 2 лет;

семьи, состоящие преимущественно из пожилых людей (60 и более лет);

домохозяйства, где проживают лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями, нуждающимися в постоянном уходе.

Все указанные критерии уязвимости должны быть подтверждены официальными документами, удостоверяющими право на участие в программе.

Представители ERC подчеркивают, что соответствие одному или нескольким критериям является обязательным условием для рассмотрения заявки, однако оно не гарантирует автоматическое получение помощи. Окончательное решение принимается после анализа предоставленной заявителем информации и общения с представителями организации.

