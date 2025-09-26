Решение о повышении тарифов на ЖКХ с 1 октября в Сумской области было принято Национальной комиссией.

Внедрят повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Сумской области только для отдельной части украинцев, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Решение о повышении тарифов на ЖКХ с 1 октября в Сумской области было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), после тщательного анализа работы энергетических компаний в предыдущие годы.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко отметил, что пересмотр тарифов является необходимым механизмом компенсации недополученных доходов операторами системы распределения. Всего изменения коснутся 18 компаний, работающих по модели RAB-тарифов, что предполагает учет инвестиционной стоимости активов и прогнозируемого дохода операторов.

Ожидается, что дополнительные средства, которые будут поступать с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на уменьшение задолженности перед системным оператором и на финансирование мер, необходимых для бесперебойной работы энергосистемы в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик уточнил, что первоочередное использование средств будет направлено на поддержку генерации электроэнергии, что критически важно для стабильности энергосистемы во время пиковых нагрузок.

Аналитики отмечают, что для рядовых домохозяйств повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Сумской области на коммунальные услуги почти не будет заметно и существенно не повлияет на ежемесячные расходы. В то же время бизнес-сектор может ощутить их более остро: рост затрат на распределение электроэнергии увеличит операционные расходы предприятий, что, в свою очередь, может сказаться на ценах товаров и услуг в регионе.

