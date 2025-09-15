В облцентрі працює ініціатива, завдяки якій надають безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області, тож розповідаємо про це детальніше.

На безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області можуть розраховувати малозабезпечені родини, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба міської ради Сум, видача безкоштовних продуктів для ВПО у Сумській області розпочалася ще 10 липня.

Департамент соціального захисту населення повідомив, що допомогу у вигляді продуктових наборів надано завдяки Global Empowerment Mission UA та Фонду Говарда Дж. Баффета.

Один набір передбачений на кожну родину, яка станом на 1 липня перебувала на обліку у Департаменті та отримувала державну соціальну допомогу. Умовою також є наявність реєстрації у межах Сумської міської територіальної громади.

Продуктові пакунки можна отримати в актовій залі за адресою Харківська, 35. Графік видачі визначений так: з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:00, а в обідній час із 12:00 до 13:00 буде перерва.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Сумській області необхідно пред’явити паспорт або цифровий документ у застосунку Дія, ідентифікаційний код та, у разі потреби, витяг про місце проживання у межах громади.

Якщо родина не має можливості особисто прийти по набір, це може зробити довірена особа, але лише за умови наявності оригіналів документів отримувача і власного паспорта.

У Департаменті наголошують на важливості дотримання порядку під час видачі. Жителів просять не створювати скупчення біля приміщення. Телефон гарячої лінії для уточнення деталей: (050)4078127. Перед тим, як йти до пункту видачі, варто впевнитися, чи досі працює дана ініціатива.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.