Графік відключення світла в Харківській області на 24 грудня охоплює Люботинську міську територіальну громаду та прилеглі села, передає Politeka.

Інформація про це оприлюднена на сайті Люботинської міської територіальної громади.

Роботи триватимуть із 09:00 до 17:00, щоб забезпечити технічне обслуговування мереж.

Люботин

Світла не буде за наступними адресами:

вул. Заводська: буд. 17, 18, 20, 23А, 27, кв.2, 3

буд. 17, 18, 20, 23А, 27, кв.2, 3 вул. Державна: буд. 180, 10, 100-118

буд. 180, 10, 100-118 вул. Підгосп: буд. 1, 2, 3

буд. 1, 2, 3 вул. Транспортна: буд. 1, 3, 9, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56А, 58, 60, 60А, 62, 62А, 64А, 64Б, 64В, 66-68, 72, 74, 76, 76А, 78

буд. 1, 3, 9, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56А, 58, 60, 60А, 62, 62А, 64А, 64Б, 64В, 66-68, 72, 74, 76, 76А, 78 вул. Караванська: буд. 1, 10, 44, 46, 50/27, 51, 51/2, 55, 55/2, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69-73, 75, 77, 79-91, 100-143

буд. 1, 10, 44, 46, 50/27, 51, 51/2, 55, 55/2, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69-73, 75, 77, 79-91, 100-143 вул. Ревчанська: буд. 101-125

буд. 101-125 вул. Миру: буд. 10-29, 31-35, 4, 5, 6-8/13

буд. 10-29, 31-35, 4, 5, 6-8/13 вул. Олексіївська, Олексія Гиренка, Павла Глазового, Полтавська, Різдвяна, Рокоссовського, Романа Лисенка, Рябінова, Скіфська, Соняшникова, Технічна, Травнева, Філосовська та інші — окремі будинки та багатоквартирні комплекси

Селище Караван

Відключення стосуються таких вулиць та садових товариств:

Берегова, Тракторна, Новоселівська, Підгосп, Підлісна, Станіслава Шумицького — від окремих будинків до комплексів

— від окремих будинків до комплексів Садові товариства: Дріжджовик, Шпагатчик, Люботинський — окремі ділянки

Мешканців просять заздалегідь подбати про електроприлади та необхідні ресурси. Відключення планові і проводяться для ремонту та модернізації ліній, що дозволяє запобігти аваріям та покращити стабільність електропостачання у майбутньому.

Для уточнення більш детального графіка відключення світла в Харківській області на 24 грудня рекомендується звертатися до офіційних ресурсів енергокомпаній області.

