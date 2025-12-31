Крім безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Одеській області можна отримати й інші види гуманітарної підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області надаються гуманітарною організацією "Гостинна Хата", проте лише українцям вразливих категорій, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Зазначається, що центр надає лише 50 продуктових наборів на день. Пріоритет надається новоприбулим переселенцям. Гуманітарна допомога новоприбулим видається раз на місяць упродовж перших 3-х місяців.

Інші категорії, які можуть отримати продовольчу допомогу (1 раз на 2 місяці):

Матері, які самостійно виховують дітей (за умови пред’явлення довідки).

Родина, в якій є вагітна жінка.

Пенсіонери (70+), які проживають самі.

Родина, яка складається з двох пенсіонерів (70+).

Самотні люди з інвалідністю 1 та 2 групи.

Багатодітні сім’ї.

ВПО з Херсону можуть отримати продуктові набори раз на 2 місяці у нашому центрі або в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом». Отримання допомоги в одному з центрів не дає можливості отримати її в іншому раніше, ніж через 2 місяці.

Крім безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Одеській області можна отримати й інші види гуманітарної підтримки. Зокрема, дитяче харчування надається один раз на місяць. Крім того, усі ВПО, які цього потребують, можуть отримати допомогу у вигляді дитячих та дорослих підгузків, засобів гігієни, медичного обладнання та необхідних медикаментів.

У центрі наголошують, що надання допомоги здійснюється виключно для внутрішньо переміщених осіб, які прибули з територій, де тривають активні бойові дії, та були зареєстровані у період з 2022 по 2025 роки. Така підтримка спрямована на забезпечення базових потреб, покращення умов життя та надання необхідної допомоги людям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

