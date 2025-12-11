В Одеській області ВПО можуть скористатися програмою підтримки у вигляді безкоштовного житла, тому розповідаємо деталі.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається державою, повідомляє Politeka.

Ініціатива покликана забезпечити тимчасове проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну, та гарантувати їм безпечні умови на період пошуку постійного дому.

Держава надає безкоштовне житло для ВПО в Одеській області через спеціальні фонди, створені місцевими радами або уповноваженими органами.

Дім надається за місцем фактичного перебування переселенця, зазвичай на строк до одного року, але цей термін може бути продовжений у разі неможливості знайти іншу домівку. Мінімальна площа для проживання становить щонайменше 6 квадратних метрів на одну людину.

Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Одеській області ухвалюється за результатами бальної системи оцінки потреб. Це дозволяє об’єктивно визначити тих, хто потребує допомоги першочергово.

Першочергове право на такий дах над головою мають багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, вагітні, люди з втратою працездатності та пенсіонери, чий будинок був зруйнований або став непридатним для проживання через бойові дії.

Для участі в проєкті необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської чи міської ради або районної державної адміністрації.

Для постановки на облік необхідно надати копії паспортів і документів, що підтверджують громадянство, копію довідки внутрішньо переміщених осіб, документи про родинні зв’язки, копію ідентифікаційного коду та підтвердження наявності пріоритетного права на дім, якщо воно існує.

