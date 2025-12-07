Комунальні служби наголошують, що графіки відключення води з 8 по 14 грудня у Харкові необхідні для підвищення надійності водопостачання.

Графіки відключення води з 8 по 14 грудня в Харкові охоплює низку районів міста та частину будинків, повідомило видання Politeka.net.

Як проінформували на офіційному сайті 1562, графік відключення води в Харкові передбачає кілька масштабних етапів робіт.

На офіційному сайті комунальних служб повідомляється, що протягом усього грудня в Харкові триватимуть масштабні планові та аварійні роботи, які впливатимуть на подачу холодної та гарячої води. Значна частина цих робіт припадає саме на період з 8 по 14 грудня.

Як зазначають фахівці, з 01.11.2025 о 10 годині 00 хвилин і до 31.12.2025 о 23 годині 55 хвилин у місті тривають важливі та тривалі ремонтні заходи на системах холодного водопостачання. Роботи передбачають модернізацію мереж, заміну зношених труб і загальне технічне оновлення окремих ділянок.

Ремонт проводиться за такими адресами: вулиця Ужвій Наталії (буд.60, 66, 72, 78, 82, 96), вулиця Леся Сердюка (буд. 56), вулиця Метробудівників (буд. 1, 3, 4, 6, 8, 10), проспект Соборності України (будинки 225, 271, 281).

До переліку відключень водопостачання, також внесені будинки, мешканці яких офіційно надали письмову відмову від підключення до централізованої системи гарячої води. Відключення в цих будинках триватимуть до 31.12.2025 о 20 годині 00 хвилин. Це житлові будинки на вулиці Леся Сердюка, 22, а також на проспекті Соборності України, 238 літера А.

Окремо комунальники повідомляють про продовження ремонтів внутрішньобудинкових мереж водопостачання. Роботи тривають у Гвардійців-Широнінців буд. 121. Відключено стояк на 5 квартир (квартири №№ 55, 59, 63, 67, 71), під.2. Відключено під’їзд №9, на 36 квартир (квартири №№ 289-324).

Комунальні служби підкреслюють, що всі ці заходи є необхідними для підвищення надійності водопостачання в Харкові, а також для запобігання можливим аваріям у майбутньому.

