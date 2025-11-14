Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове необходимо иметь при себе важные документы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить благодаря инициативе, внедренной от благотворительного фонда «Кинза Харьков», пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации.

Так, каждую пятницу проходит социальная инициатива, в рамках которой доноры крови могут получить продуктовые наборы.

На этой неделе бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове получили 73 украинца. В фонде отмечают, что такие акции являются проявлением признательности и солидарности, символом того, что неравнодушные люди всегда рядом и готовы поддержать друг друга.

Выдача продуктовых наборов производится исключительно по предварительной регистрации. Чтобы присоединиться к программе, желающим донорам нужно заполнить специальную онлайн форму по ссылке, размещенной на официальной странице фонда. После обработки поданных заявок представители организации связываются с участниками по мере поступления гуманитарной помощи.

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове донору необходимо иметь при себе оригинал или заверенную копию справки о сдаче крови, паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Следует отметить, что продуктовый набор выдается только лично донору — получение третьих лиц не предусмотрено.

Благотворительный фонд «Кинза Харьков» подчеркивает, что эта инициатива является своеобразным знаком благодарности всем донорам крови за их самоотверженность и человечность. Каждая капля донорской крови спасает жизнь, а подобные акции напоминают, насколько важно поддерживать тех, кто делает этот мир добрее и безопаснее.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харькове: в ноябре переселенцев ждут новые правила, что об этом известно.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что известно о выплатах в ноябре.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в ноябре в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому отменят помощь.