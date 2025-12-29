Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 30 грудня введено в частині населених пунктів через планові роботи на електромережах, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».
Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 30 грудня охоплять частину населених пунктів області через масштабні ремонтні роботи.
Через плановий ремонт діятимуть обмеження з 9 до 17 години. Електрики не буде в населеному пункті Знам'янка. Будинки знеструмлять за такими адресами:
- Віталія Кучеренка, 3-12;
- Дерев'янка, 3, 3А, 5-16, 17/18;
- Залізняка Максима пров., 2А, 6, 6А;
- Залізняка Максима, 3-6, 8-9, 11-21, 25;
- Квітуча, 19, 21/1, 23/2, 25, 272, 31, 33, 35, 37, 39;
- Михайла Коцюбинського, 23а, 25, 42, 44, 46;
- Шкоди, 3-10, 10/2, 11-27.
Знеструмлення також введено з 9 до 17 години у таких населених пунктах:
Олександрійське вулиці:
- Василя Симоненка, 32;
- Затишна, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
- Озерна, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3-14, 16-20, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41;
- Павла Кравченка, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 32, 34.
Веселе вулиці:
- Дорожня, 1;
- Шевченка, 1-8.
Вимкнення електроенергії також діють в населеному пункті Трудолюбівка з 8 до 17 години за такими адресами:
- Набережна, 1, 3, 5, 7-10, 12, 14;
- Шевченка, 18-30;
- Яновського, 1, 4-7, 9-11, 13-16.
Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 30 грудня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.
