Варто звернути увагу на графіки відключення світла в Кіровоградській області на 30 грудня під час планування своїх справ.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 30 грудня введено в частині населених пунктів через планові роботи на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 30 грудня охоплять частину населених пунктів області через масштабні ремонтні роботи.

Через плановий ремонт діятимуть обмеження з 9 до 17 години. Електрики не буде в населеному пункті Знам'янка. Будинки знеструмлять за такими адресами:

Віталія Кучеренка, 3-12;

Дерев'янка, 3, 3А, 5-16, 17/18;

Залізняка Максима пров., 2А, 6, 6А;

Залізняка Максима, 3-6, 8-9, 11-21, 25;

Квітуча, 19, 21/1, 23/2, 25, 272, 31, 33, 35, 37, 39;

Михайла Коцюбинського, 23а, 25, 42, 44, 46;

Шкоди, 3-10, 10/2, 11-27.

Знеструмлення також введено з 9 до 17 години у таких населених пунктах:

Олександрійське вулиці:

Василя Симоненка, 32;

Затишна, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Озерна, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3-14, 16-20, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41;

Павла Кравченка, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 32, 34.

Веселе вулиці:

Дорожня, 1;

Шевченка, 1-8.

Вимкнення електроенергії також діють в населеному пункті Трудолюбівка з 8 до 17 години за такими адресами:

Набережна, 1, 3, 5, 7-10, 12, 14;

Шевченка, 18-30;

Яновського, 1, 4-7, 9-11, 13-16.

Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 30 грудня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: де саме можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: українців попередили про проблеми на ринку у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кіровоградській області: хто з переселенців може отримати підтримку.