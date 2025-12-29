Следует обратить внимание на графики отключения света в Кировоградской области на 30 декабря во время планирования своих дел.

Графики отключения света в Кировоградской области на 30 декабря введены в части населенных пунктов из-за плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Графики отключения света в Кировоградской области на 30 декабря охватят часть населенных пунктов области из-за масштабных ремонтных работ.

Из-за планового ремонта будут действовать ограничения с 9 до 17 часов. Электричества не будет в населенном пункте Знаменка. Дома обесточат по следующим адресам:

Виталия Кучеренко, 3-12;

Деревянка, 3, 3А, 5-16, 17/18;

Зализняка Максима пер., 2А, 6, 6А;

Зализняка Максима, 3-6, 8-9, 11-21, 25;

Квитуча, 19, 21/1, 23/2, 25, 272, 31, 33, 35, 37, 39;

Михаила Коцюбинского, 23а, 25, 42, 44, 46;

Шкоды, 3-10, 10/2, 11-27.

Обесточение также введено с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

Олександрийське улица:

Василия Симоненко, 32;

Затышна, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Озерна, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3-14, 16-20, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41;

Павла Кравченко, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30, 32, 34.

Веселе улицы:

Дорожня, 1

Шевченка, 1-8

Выключение электроэнергии также действуют в населенном пункте Трудолюбивка с 8 до 17 часов по следующим адресам:

Набережна, 1, 3, 5, 7-10, 12, 14;

Шевченка, 18-30;

Яновського, 1, 4-7, 9-11, 13-16.

Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 30 декабря при планировании своих дел. Энергетики также отмечают, что при необходимости могут быть дополнительно введены аварийные или стабилизационные отключения.

