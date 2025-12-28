Дефицит продуктов в Кировоградской области приведет в 2026 к росту ценников на популярные товары.

Дефицит продуктов в Кировоградской области будет наблюдаться популярными товарами, недостаток в магазинах может быть уже в 2026 году, сообщает Politeka.net.

Экономист Владимир Чиж раскрыл подробности и рассказал, на что будет наблюдаться нехватка товаров.

Цены на овощи из борщового набора в ближайшей перспективе будут оставаться стабильными, однако с началом 2026 отдельные позиции могут подорожать из-за ограниченного предложения отечественной продукции. По оценкам экспертов, рост цен ожидается в пределах 5-10% от текущего уровня.

"Ожидается постепенное удорожание овощей в пределах примерно 5-10% по сравнению с текущими ценами. Рост связан с несколькими факторами: сезонное сокращение предложения после зимних праздников, дополнительные расходы на хранение, логистику и энергоносители", - уточнил экономист Владимир Чиж.

Во второй половине зимы возможен дефицит отдельных видов качественных овощей в Кировоградской области, что связано с ограниченными мощностями для хранения продукции.

Совокупное влияние этих факторов может привести к росту цен на овощи в конце зимы в начале весны 2026 года. По прогнозам стоимость будет составлять: картофель — до 25–30 грн/кг, капуста — до 25 грн/кг, морковь и свекла — до 20–22 грн/кг, лук — до 18 грн/кг.

В то же время в ближайшей перспективе резкого подорожания не ожидается. До конца января цены будут оставаться относительно низкими благодаря достаточным объемам производимой продукции. Аграрии будут реализовывать имеющийся урожай, чтобы минимизировать потери при хранении, что будет выгодно потребителям.

Источник: agronews.ua.

