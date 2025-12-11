Дефицит продуктов в Кировоградской области уже напрямую сказывается на рынке, заставляя людей искать более доступные варианты.

Дефицит продуктов в Кировоградской области создает существенные трудности для бизнеса и населения, сообщает Politeka.

Более всего это проявляется в сфере хлебобулочных изделий, где цены растут быстрее, чем в других категориях продовольственного рынка.

Жители региона уже отмечают постепенный рост розничных цен. По оценкам экспертов, батон из пшеничной муки может подорожать до 55 гривен, что составит почти четверть больше нынешнего показателя. Основным фактором называют удорожание горючего, ведь транспортировка зерна и распределение готовой продукции напрямую зависят от затрат на перевозку.

Консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс подчеркнул, что в Украине достаточно сырья и производственных ресурсов для обеспечения населения. В то же время, именно транспортные расходы формируют конечную стоимость продукции в торговых сетях.

Дополнительные сложности возникают из-за повреждений заводов и инфраструктуры в результате обстрелов. Это усиливает риски поставок и создает дополнительное финансовое давление на покупателей.

В начале августа 2025 года в магазинах зафиксированы следующие цены: батон «Румьянец» (450 г) – 27,90 грн, пшеничный (600–650 г) – от 42,99 до 44,72 грн, ржаной «Бородинский» (300 г) – 44,90 грн. Прогнозируемое повышение до 55 гривен станет серьезным испытанием для семейных бюджетов.

Специалисты советуют заранее планировать покупки и пользоваться специальными предложениями магазинов, что позволит снизить негативное влияние. Очевидно, что дефицит продуктов в Кировоградской области уже напрямую сказывается на рынке, заставляя людей искать более доступные варианты.

