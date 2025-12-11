Дефіцит продуктів у Кіровоградській області вже безпосередньо позначається на ринку, змушуючи людей шукати доступніші варіанти.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області створює суттєві труднощі для бізнесу та населення, інформує Politeka.

Найбільше це проявляється у сфері хлібобулочних виробів, де ціни ростуть швидше, ніж в інших категоріях продовольчого ринку.

Жителі регіону вже відзначають поступове зростання роздрібних цін. За оцінками експертів, батон із пшеничного борошна може подорожчати до 55 гривень, що складе майже чверть понад теперішній показник. Основним чинником називають здорожчання пального, адже транспортування зерна та розподіл готової продукції прямо залежать від витрат на перевезення.

Консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус наголосив, що в Україні достатньо сировини й виробничих ресурсів для забезпечення населення. Водночас саме транспортні витрати формують кінцеву вартість продукції у торговельних мережах.

Додаткові складнощі виникають через пошкодження заводів та інфраструктури внаслідок обстрілів. Це підсилює ризики постачання та створює додатковий фінансовий тиск на покупців.

На початку серпня 2025 року в магазинах зафіксовано такі ціни: батон «Рум’янець» (450 г) — 27,90 грн, пшеничний (600–650 г) — від 42,99 до 44,72 грн, житній «Бородинський» (300 г) — 44,90 грн. Прогнозоване підвищення до 55 гривень стане серйозним випробуванням для сімейних бюджетів.

Фахівці радять заздалегідь планувати покупки та користуватися спеціальними пропозиціями магазинів, що дозволить частково знизити негативний вплив. Очевидно, що дефіцит продуктів у Кіровоградській області вже безпосередньо позначається на ринку, змушуючи людей шукати доступніші варіанти.

Джерело: agroweek

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.