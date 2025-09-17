Выдомий розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Кіровоградській області та умови надання.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області передбачена для тих українців, що відповідають критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Виплати передбачені постановою Кабміну.

Передбачено надання грошової допомоги для пенсіонерів у Кіровоградській області для окремих категорій українців поважного віку, зокрема для тих, хто проживає самотньо і потребує сторонньої допомоги у повсякденному житті. Ці доплати є важливою соціальною гарантією, яка дозволяє підтримати пенсіонерів з обмеженими фізичними можливостями та забезпечити належний рівень життя.

Хто може отримати статус самотнього пенсіонера

Українці, які вважаються самотніми, вважаються особи, що відповідають одночасно наступним критеріям:

досягли 80 років і старше;

проживають окремо, тобто не ведуть спільного господарства з іншими членами сім’ї;

потребують постійного стороннього догляду через стан здоров’я;

отримують пенсію за віком.

Важливо зазначити, що пенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права на цю доплату, оскільки для них діють інші соціальні програми підтримки.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Кіровоградській області та умови надання

У 2025 році розмір виплат для одиноких пенсіонерів становить 944 гривні. Ця виплата надається додатково до основної пенсії та спрямована на покриття витрат, пов’язаних із підтримкою життєдіяльності, лікуванням та іншими потребами, що виникають у процесі самостійного проживання.

Процедура оформлення доплати

Щоб оформити доплату, самотній пенсіонер має звернутися до органів соціального захисту населення або до Пенсійного фонду України за місцем проживання. Для цього необхідно подати:

заяву на призначення виплати;

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді.

Після подання всіх необхідних документів уповноважені органи проводять перевірку на відповідність критеріям самотнього пенсіонера, після чого призначають щомісячну доплату.

