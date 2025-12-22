Подорожчання продуктів у Харківській області продовжує впливати на бюджет місцевих домогосподарств, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків, найбільше зміни торкнулися молочних виробів, овочів та круп. Зростання вартості цих товарів відчутно позначається на щоденних витратах родин.

Молоко «Простонаше» 1% у пакуванні 900 мл нині коштує в середньому 54,40 грн. У Megamarket за нього просять 52,80, а в Metro — 56,00. Порівняно з листопадом середня ціна зросла на 0,34, що свідчить про невелике, але стабільне подорожчання.

Серед овочів найбільше подорожчали помідори сорту «сливка». Середня вартість за кілограм досягла 167,65 грн. В магазинах показники сильно різняться: Megamarket пропонує 186,30 грн, Novus — 149,00. У листопаді середня ціна становила 133,91, що означає збільшення майже на 28,65.

Пшоно подорожчало до 31,40 грн за кілограм. Найнижчі розцінки пропонує Auchan (29,50), у Metro та Megamarket вартість становить 32,50 та 32,20 відповідно. Порівняно з минулим місяцем середня позиція підвищилась на 1 гривню, демонструючи поступове зростання вартості круп.

Динаміка цін показує, що молочні вироби залишаються відносно стабільними, тоді як овочі демонструють різкі коливання. Це безпосередньо впливає на планування сімейного бюджету та змушує громадян уважніше підходити до вибору торговельних мереж.

У таких умовах подорожчання продуктів у Харківській області залишається ключовим фактором, який змушує споживачів ретельно обирати магазини та відстежувати акції, щоб мінімізувати витрати на основні товари харчування.

Фахівці радять порівнювати ціни та купувати продукти заздалегідь, аби уникнути значних витрат.

