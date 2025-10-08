Сума цієї одноразової грошової допомоги для ВПО у Харківській області дорівнює місячній допомозі і становить 2000 грн на кожну працездатну особу.

Українці зі статусом внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати додаткову одноразову грошову допомогу для ВПО у Харківській області в розмірі 2000 грн., пише Politeka.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Уряд України запровадив нову ініціативу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) працездатного віку, яка передбачає надання сьомої виплати у рамках базової державної допомоги.

Сума цієї одноразової грошової допомоги для ВПО у Харківській області дорівнює місячній допомозі і становить 2000 грн на кожну працездатну особу. Основна мета цієї ініціативи – стимулювати працевлаштування та розвиток самозайнятості серед переселенців, а також забезпечити стабільний дохід їхніх сімей і сприяти соціальній та економічній інтеграції на новому місці проживання.

Для того щоб отримати сьому виплату, переселенцям необхідно надати підтвердження сплати обов’язкових платежів та внесків до системи загальнобов’язкового державного соціального страхування.

У разі потреби може знадобитися також довідка з місця роботи про сплачені єдиний соціальний внесок або копія податкової декларації платника єдиного податку, що підтверджує офіційний дохід та зайнятість протягом шести місяців після переміщення.

Окрім грошової допомоги для ВПО у Харківській області, уряд спростив умови придбання житла для ВПО через програму «єОселя». Згідно з новою постановою, перший внесок для учасників програми зменшено з 400 тисяч гривень до 120 тисяч гривень.

Решту суми, тобто 70% вартості першого внеску, компенсує держава. Крім того, держава покриває 70% відсоткової ставки за кредитом протягом першого року користування, але не більше ніж 150 тисяч гривень. Також передбачено компенсацію банківської комісії та страхових платежів у розмірі 40 тисяч гривень. Важливою умовою участі є те, що загальна вартість житла не повинна перевищувати 2 мільйони гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: названо головні умови для отримання їжі.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому потрібно подати нову заяву.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: кому доведеться розщедритися через нові суми в платіжках.