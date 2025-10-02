Окрім безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові, проєкт також надає іншу гуманітарну допомогу.

У Харкові внутрішньо переміщені особи та пенсіонери мають можливість отримати безкоштовні продукти, звернувшись до громадської організації «Їжа Харків’янам», пише Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Проєкт діє на постійній основі та має чітко визначену гуманітарну мету — підтримати мешканців міста, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну та економічну кризу.

Головне завдання ініціативи полягає у забезпеченні найуразливіших категорій населення базовими продуктами харчування. Серед отримувачів допомоги — внутрішньо переміщені особи, літні люди, малозабезпечені родини та багатодітні сім’ї. Організатори наголошують, що саме ці групи населення нині особливо потребують підтримки, адже часто стикаються з нестачею найнеобхіднішого.

Окрім безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові, проєкт також надає іншу гуманітарну допомогу, зокрема засоби особистої гігієни, побутові товари та предмети першої необхідності. Це комплексна підтримка, покликана полегшити повсякденне життя людей, які опинилися у складних умовах.

Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, необхідно пройти обов’язкову попередню реєстрацію. Подати заявку можна лише онлайн — анкети доступні на офіційних сторінках організації у соціальних мережах (Instagram, Telegram), а також на головному сайті проєкту. Після успішного заповнення форми кожному заявнику повідомляють конкретну дату, коли він має особисто прибути до офісу організації у Харкові для отримання свого набору.

Важливо врахувати, що видача гуманітарної допомоги здійснюється виключно офлайн — поштове надсилання або доставка кур’єрськими службами не передбачені. Отримати пакунок можна особисто, маючи при собі оригінали необхідних документів. За потреби це може зробити інша особа, якщо вона матиме відповідне підтвердження.

Умови участі в програмі можуть змінюватися залежно від актуальної ситуації, обсягу доступних ресурсів та кількості поданих заявок. Організатори закликають охочих не зволікати з реєстрацією, аби вчасно отримати необхідну підтримку.

