У ПФУ автоматично переглянули розмір субсидії для пенсіонерів у Харківській області.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області продовжує надаватись уккраїнців, проте важливо знати, як перевірити суму виплати, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла прес-служба Пенсійного фонду України.

У ПФУ автоматично переглянули розмір субсидії для пенсіонерів у Харківській області. Проте лише для тих домогосподарств, у яких середньомісячний дохід зменшився або збільшився більш ніж на 50%. Для перерахунку використовували фінансові показники за третій і четвертий квартали 2024 року та порівнювали їх з доходами за перше півріччя того ж року, які бралися до уваги при призначенні субсидій у період опалення.

Зазначимо, що такі перерахунки проводять двічі на рік — у березні та серпні. Звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — усі зміни відбуваються автоматично.

Якщо дохід сім’ї зменшився, розмір субсидії може зрости. Якщо ж прибутки зросли — субсидія, навпаки, може зменшитися. Усе залежить від конкретних обставин кожного домогосподарства.

Як перевірити оновлений розмір субсидії для пенсіонерів у Харківській області онлайн:

Перейдіть на офіційний сайт Пенсійного фонду України.

Авторизуйтеся одним із способів: за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису), через «Дія.Підпис», або через ID.GOV.UA.

У лівому меню виберіть розділ «Моя субсидія» — там буде відображено поточну суму виплат.

У ПФУ наголосили: виплата продовжується на весь раніше визначений строк, просто її розмір змінено відповідно до оновлених даних. Жодних додаткових заяв чи довідок подавати не потрібно — достатньо самостійно перевірити нову суму у персональному кабінеті.

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