Експерти припускають, що подальше подорожчання бензину в Харкові буде тривати.

Подорожчання бензину в Харкові помітне на місцевих АЗС, проте вартість пального суттєво варіюється залежно від автозаправної мережі, повідомляє Politeka.net.

Аналіз пропозицій різних мереж виявив колосальну різницю у вартості.

Найнижчу вартість пального А-95 наразі пропонує мережа SUN OIL — 51,99 грн за літр. Лише трохи дорожче пальне продається на АЗС Marshal — 52,89, а також у БРСМ-Нафта — 52,99.

У середньому ціновому сегменті розташувалися такі оператори, як U.GO — 54,40, Укрнафта — 56,99 та Ovis — 55,99 грн.

Найвищі ціни, як і раніше, спостерігаються на преміальних АЗС — WOG та ОККО, де за літр А-95 просять 59,99 грн. У свою чергу, гас класу А-95 преміум зріс у ціні на 17 копійок і в середньому коштує 59,68 гривень за літр.

Цінове збільшення помітне, а середні роздрібні на пальне по регіону наразі становлять:

А-92 — 53,05;

А-95+ (преміум) — 59,68;

дизельне паливо — 52,89;

скраплений газ — 33,42.

Експерти припускають, що подальше подорожчання бензину в Харкові буде тривати через нестабільну ситуацію на світовому ринку нафти.

У свою чергу аналітик Олександр Сіренко припускає, що загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, а також потенційна загроза блокування Ормузької протоки, можуть спровокувати зростання світових цін на нафту до 80 доларів і більше за барель. Внаслідок цього в Україні очікується чергове подорожчання пального — вартість бензину може перевищити позначку в 65 гривень за літр. Ринок уже починає реагувати на геополітичні ризики, що зумовлює тенденцію до подальшого зростання цін.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: названо громади, де місцеві жителі, можуть отримати виплати.

Також Politeka писала, Пільги для дітей-ВПО: як отримати допомогу в Харкові, покрокова інструкція.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили, кому потрібно повторно звернутись до ПФУ.