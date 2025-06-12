Пільги для дітей-ВПО в Харкові включають в себе декілька видів допомоги.

Пільги для дітей-ВПО в Харкові допомагають адаптуватися до нових умов життя та продовжити навчання без додаткових труднощів, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрив пресцентр Національної соціальної сервісної служби України.

Освіта

В Харкові гарантується дітям-переселенцям першочергове зарахування до дитячих садків і шкіл за місцем фактичного проживання. Окрім цього, у закладах освіти для таких дітей передбачено безкоштовне харчування.

Для учнів, які здбобувають професійну, фахову передвищу або вищу освіту, передбачено повне покриття вартості навчання за рахунок державного або місцевого бюджету — за умови вступу на місця державного (регіонального) замовлення.

Пільги для дітей-ВПО на оздоровлення та відпочинок

Діти ВПО також можуть безкоштовно відпочивати та оздоровлюватися в рамках державних чи благодійних програм. Для отримання інформації про доступні можливості варто звертатися до місцевих органів влади, профспілок, благодійних організацій за місцем проживання.

Як отримати допомогу в Харкові

Отримайте статус ВПО

Зареєструйтесь у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи у відділі соцзахисту та отримайте довідку про статус ВПО.

Зареєструйтесь у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи у відділі соцзахисту та отримайте довідку про статус ВПО. Подайте заяву

Залежно від типу пільги, зверніться з письмовою заявою до навчального закладу, місцевої ради чи органу соцзахисту.

Залежно від типу пільги, зверніться з письмовою заявою до навчального закладу, місцевої ради чи органу соцзахисту. Підготуйте документи

Зазвичай потрібно надати: довідку ВПО; документи дитини (свідоцтво про народження чи паспорт); інші документи відповідно до вимог установи.

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