Обмеження руху транспорту в Харкові введуть на важливому перехресті, проте заходи носять лише тимчасовий характер.

Обмеження руху транспорту в Харкові стосуватиметься лише окремої ділянки дороги, торкнуться зміни також графіку потягів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили на сайті міської ради.

Обмеження руху транспорту в Харкові введуть на перехресті вулиць Чернишевської та Скрипника. Часткові незручності діятимуть до 30 червня. Як повідомляє Департамент будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з проведенням аварійних робіт на газопроводі.

Проїзд автотранспорту через ремонтні роботи на цих вулицях тепер організовано по-новому. Зокрема можна проїхати лише вільною від робіт смугою руху.

Крім цього діятиме новий графік шляху потягів. Так, з червня 2025 року регіональні поїзди за маршрутом Дніпро–Харків курсуватимуть за оновленим розкладом. Як попередила регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», поїзд № 824 сполученням Дніпро-Головний — Харків-Пасажирський вирушатиме о 16:09 та прибуватиме до Харкова о 20:03.

Він курсуватиме чотири дні на тиждень: у четвер, п’ятницю, суботу та неділю. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 09:33 і прибуватиме до Дніпра о 13:22. Ці рейси заплановані на п’ятницю, суботу, неділю та понеділок. Ціна квитка залишається сталою — орієнтовно 170 гривень.

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