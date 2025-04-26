Підвищення тарифів на воду у Харкові вже зовсім скоро може торкнутися містян.

Підвищення тарифів на воду у Харкові залишається гарячою темою для мешканців у травні 2025 року, повідомляє Politeka.

Хоча для населення офіційні цінники наразі не змінилися й залишаються на довоєнному рівні — 16,032 грн за 1 м³ холодної води та 8,484 за водовідведення — для інших категорій споживачів ціни вже зросли з 1 січня.

Відповідно до постанови НКРЕКП, підприємства сплачують 17,664 грн за 1 м³ води, а інші споживачі — 39,00. Водовідведення для них — 7,344 грн і 18,792 відповідно. І хоча населення поки не відчуває цього напряму, підвищення тарифів на воду у Харкові восени 2025 року цілком можливе.

За словами експерта Юрія Корольчука, через втрати та зношені мережі постачальники вже не можуть покривати собівартість. Він прогнозує, що холодна вода може здорожчати до 60 грн за куб, а гаряча — до 150 гривень. Щоб уникнути шоку в платіжках, харків’янам рекомендують економити воду — скоротити час у душі, використовувати побутову техніку з низьким споживанням.

Тарифне збільшення у місті — питання часу, і мешканцям слід бути готовими до можливих змін уже найближчими місяцями.

Мешканцям рекомендують вже зараз переглянути власне споживання ресурсів та почати впроваджувати побутові звички, що дозволять зменшити витрати.

Джерело: Водоканал Харків, Уніан

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