Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові неминуче, але лише після закінчення війни.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові хвилює багатьох, проте в травні будуть діяти ціни, встановлені постановами Національної комісії, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо на даний момент.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові з початку травня не відбудеться. У місті ще з початку року для КП «Харківводоканал» запроваджено нові тарифи, однак для населення вони залишаються незмінними — на рівні, встановленому ще 24 лютого 2022 року.

Так, централізоване водопостачання для побутових споживачів коштує 16,032 грн за кубометр, а водовідведення — 8,484. У підсумку тариф на холодну воду становить 24,516 грн/куб. Для інших категорій споживачів ціни вищі: водопостачання — до 39 гривень, водовідведення — до 18,792 гривень за кубометр.

Ціни на гарячу воду варіюються з 80,62 до 93,22 грн за кубометр, залежно від постачальника та наявності сушарки в квартирі.

Вартість природного газу для населення коливається в межах 7,96–7,99 грн за кубометр, залежно від постачальника. Для тих, хто не має газового лічильника, діють фіксовані тарифи: 26,11 до 26,21 на особу за наявності гарячого водопостачання, та з 42,90 до 43,07 — за його відсутності.

Щодо електроенергії, для всіх споживачів наразі встановлено єдиний фіксований тарифний план — 4,32 гривень за кіловат-годину.

Тим часом експерти попереджають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Харкові може бути впровадженим лише після закінчення війни.

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