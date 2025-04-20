Для тих, хто шукає дах над головою та підтримку, з'явилися нові пропозиції із безкоштовним житлом для переселенців у Харкові.

Безкоштовне житло для переселенців у Харкові пропонують небайдужі містяни, які відкривають двері своїх осель для жінок із дітьми або самотніх жінок, що потребують підтримки, повідомляє Politeka.

У різних районах міста з’являються оголошення про надання кімнат у приватних будинках або квартирах – без оплати за оренду, харчування чи комунальні послуги.

Наприклад, у приватному будинку надають домівку жінці з дитиною пропонують тихе місце для проживання із забезпеченим харчуванням в обмін на допомогу по господарству. В іншому районі – П. Поле – жінці або дівчині готові надати житлове приміщення за умови підтримання порядку в оселі. А в Новоселівці чоловік, який мешкає сам із котом, надає мебльовану кімнату в будинку з усіма зручностями – душем, гарячою водою, пральною машиною, холодильником та інтернетом.

Безкоштовне житло для переселенців у Харкові також можна знайти через національну платформу «Прихисток». Цей онлайн-сервіс був створений у перші місяці повномасштабного вторгнення й досі допомагає внутрішньо переміщеним особам з усієї України швидко знаходити тимчасову домівку.

Пропозиції допомоги часто оновлюються, тому радять регулярно перевіряти платформи та бути на зв’язку із волонтерами.

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