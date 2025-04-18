Українцям розповіли, чи відбулося подорожчання круп у Харкові та як це вплине на їхні гаманці.

У квітні 2025 року подорожчання круп у Харкові не спостерігається, повідомляє Politeka.

Порівняно з березнем, споживачі можуть придбати гречку, манку, пшоно та рис за нижчими цінами, інформує портал Мінфін.

Середній цінник гречки станом на 16 число становить 33,97 грн за 1 кг. Це на 0,50 менше, ніж місяць тому. Найдешевшу гречку наразі пропонує Auchan — 28,90 , натомість у Megamarket цінник сягає 43,20. Для порівняння, у березні середня показник по ринку становив 34,24.

Манка торгової марки "Хуторок" подешевшала ще суттєвіше. Середній цінник за 800 грамів продукту знизився на 2,83 гривні — до 28,67. У березні вона коштувала в середньому 31,52. Найдешевше манку можна придбати в Auchan — за 27,20, а найдорожче — в Novus (29,99).

Вартість 1 кг пшона становить нині 24,80 грн, що на 0,57 грн менше за березневий показник (25,36). Найнижча вартість зафіксована в Metro — 22,90, тоді як у Megamarket ціна сягає 27,00.

Довгий рис також пішов на спад. Середній рівень — 58,50 гривень за 1 кг, що на 0,60 менше порівняно з березнем (59,10). Найвигіднішу пропозицію має Metro — 49,50, тоді як у Auchan розцінки перевищують 70.

Цей вид "довгий пропарений" здешевшав найбільше за місяць — одразу 5,70 грн. Показник станом на 16 число — 62,30 за кілограм. У березні ціна була 68,00. В Metro він продається за 49,90, тоді як в Ашані — аж 79,90.

Круглий рис в середньому зріс незначно — до 73,87 гривні, порівняно з березневими 71,56. Найдешевше купити його можна в Metro — за 50,70, у той час як Novus та Auchan тримають ціни на рівні понад 90.

Те, що подорожчання круп у Харкові не відбулося може бути пов’язано з сезонним фактором, зменшенням попиту або ж стабілізацією логістичних витрат.

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