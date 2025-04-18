Украинцам рассказали, произошло ли подорожание круп в Харькове и как это повлияет на их кошельки.

В апреле 2025 года подорожания круп в Харькове не наблюдается, сообщает Politeka.

По сравнению с мартом потребители могут приобрести гречку, манку, пшено и рис по более низким ценам, информирует портал Минфин.

Средний ценник гречки на 16 число составляет 33,97 грн за 1 кг. Это на 0,50 меньше месяца назад. Самую дешевую гречку предлагает Auchan — 28,90 , а в Megamarket ценник достигает 43,20. Для сравнения, в марте средний показатель по рынку составил 34,24.

Манка торговой марки "Хуторок" подешевела еще более существенно. Средний ценник за 800 граммов продукта снизился на 2,83 гривны – до 28,67. В марте она стоила в среднем 31,52. Дешевле всего манку можно приобрести у Auchan — за 27,20, а самое дорогое — у Novus (29,99).

Стоимость 1 кг пшена составляет сейчас 24,80 грн, что на 0,57 грн меньше мартовского показателя (25,36). Самая низкая стоимость зафиксирована в Metro - 22,90, в то время как в Megamarket цена достигает 27,00.

Длинный рис также пошел на убыль. Средний уровень - 58,50 гривен за 1 кг, что на 0,60 меньше по сравнению с мартом (59,10). Самое выгодное предложение у Metro — 49,50, тогда как у Auchan расценки превышают 70.

Этот вид " длинный пропаренный" подешевел больше всего за месяц — сразу 5,70 грн. Показатель по состоянию на 16 число — 62,30 за килограмм .

Круглый рис в среднем вырос незначительно - до 73,87 гривны по сравнению с мартовскими 71,56. Дешевле всего купить его можно в Metro — за 50,70, в то время как Novus и Auchan держат цены на уровне более 90.

То, что подорожание круп в Харькове не произошло может быть связано с сезонным фактором, уменьшением спроса или стабилизацией логистических затрат.

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