Подорожчання продуктів у Харківській області продовжується: на початку серпня зафіксовано зростання середньої вартості окремих молочних, м'ясних товарів, а також фруктів порівняно з липневими показниками, пише Politeka.net.

Найвідчутніше серед зазначених категорій подорожчала сметана «Простонаше» жирністю 20% у фасуванні 340 грамів. Середня ціна нині становить 73,24 гривні проти 69,66 гривні у липні. Якщо порівнювати з початком минулого місяця, вартість зросла більш ніж на 10 гривень. У різних торговельних мережах продукт продають за ціною від 70,72 до 74,50 гривні.

Помітні зміни відбулися й у фруктовому сегменті. Яблука сорту «Айдаред» у середньому коштують 70,90 гривні за кілограм, тоді як на початку липня їх можна було придбати за 65,60 гривні. Таким чином, приріст за місяць становив 5,30 гривні.

Подорожчання продуктів у Харківській області торкнулося і м'ясної продукції. Домашнє сало зараз у середньому продається по 276,75 гривні за кілограм. Для порівняння, середньомісячний липневий показник становив 267,18 гривні, а загальне підвищення за останній місяць досягло 10,25 гривні. Водночас різниця між магазинами залишається суттєвою: мінімальна ціна становить 239,50 гривні, максимальна — 314 гривень за кілограм.

Аналітики звертають увагу, що найбільший вплив на зміну вартості продовольства мають сезонні фактори, логістичні витрати та цінова політика торговельних мереж. Саме тому навіть у межах одного регіону різниця між пропозиціями окремих продавців може залишатися значною.

Фахівці рекомендують покупцям порівнювати ціни у різних супермаркетах, адже це дозволяє суттєво заощадити під час придбання окремих категорій товарів.

Джерело: Мінфін

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