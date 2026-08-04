Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним завдяки новим пропозиціям від приватних власників, які готові тимчасово прихистити переселенців без оплати оренди, пише Politeka.net.

Охочим пропонують варіанти у Кременчуці, поблизу Полтави та в інших населених пунктах регіону.

Один із таких прихистків знаходиться у Кременчуці. Власники готові надати окрему кімнату жінці або матері з дитиною від трьох років. За проживання кошти не стягують, проте просять підтримувати чистоту та дбайливо ставитися до спільного майна.

Оселя оснащена кухнею, ванною кімнатою, санвузлом і централізованим водопостачанням. За словами господарів, перебувати там можна протягом дії воєнного стану. Додаткову інформацію вони надають через Viber.

Ще один варіант доступний у селі Мачухи неподалік Полтави. Будинок має газове опалення, інтернет, душову кабіну, необхідну побутову техніку та внутрішній санвузол, що дозволяє комфортно проживати тривалий час.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують і в селі Козлівщина. Там власники приймають людей на умовах спільного проживання, розраховуючи на взаємоповагу та посильну допомогу у повсякденних домашніх справах.

Помешкання забезпечене водою, каналізацією, резервним джерелом живлення на випадок відключень електроенергії, літньою кухнею та доступом до інтернету. На подвір'ї утримують свійських тварин, тому майбутніх мешканців просять відповідально ставитися до побутових правил.

Перед переїздом рекомендують уточнити умови, можливий термін перебування та інші організаційні деталі. Перелік актуальних пропозицій регулярно оновлюється, тому зволікати зі зверненням до власників не варто.

Джерело: Допомагай

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